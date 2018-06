Steinhoff-Aktie: Kursexplosion oder Pleite am 30. Juni? Gestern konnte die Steinhoff-Aktionäre kurzfristig von einer Schonfrist der Gläubiger (bis 30. Juni) profitieren: Zeitweise schraubte sich der Titel des angeschlagenen Möbelbauers prozentual zweistellig ins Plus - in der Spitze sogar bis auf 0,13 Euro. Doch mittlerweile ist wieder Ernüchterung eingekehrt, aktuell steht...

