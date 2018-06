Wenig Veränderung brachte der gestrige Handelstag für die meisten europäischen Börsen. Nach Kursgewinnen im frühen Handel bröckelten diese im weiteren Verlauf immer mehr ab, am Ende war ein marginales Minus für die wichtigsten Indices zu verzeichnen. Gefragt waren Bankaktien auf Grund der Signale von Seiten der EZB, die Anleihenkäufe eventuell früher als geplant zu beenden, der Sektor legte 0,3% zu. Am stärksten waren gestern die Öl- und Gasproduzenten mit einem Gesamtzuwachs von 1,5%, Shell schloss 1,6% höher, das Unternehmen erhielt zusammen mit Chevron den Zuschlag für ein Förderprojekt in Brasilien. Der Reise- und Freizeitsektor wurde hingegen durch die hohen Treibstoffpreise nach unten gezogen und war mit einem...

