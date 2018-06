Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Produktion im Produzierenden Gewerbe war nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im April 2018 preis-, saison- und kalenderbereinigt 1,0% niedriger als im Vormonat, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Für den März 2018 ergab sich nach Revision der vorläufigen Ergebnisse ein Anstieg von 1,7% gegenüber Februar 2018 (vorläufiger Wert: +1,0%). Die Industrieproduktion ist im April 2018 um 1,7% gegenüber dem Vormonat gefallen. Innerhalb der Industrie nahmen die Produktion von Investitionsgütern um 1,3% und die Produktion von Konsumgütern um 2,1% ab. Bei den Vorleistung. [mehr] aktiencheck.de Statistisches Bundesamt: Deutsche Exporte im April 2018 um 9,3% höher als im Vorjahr Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Im April 2018 wurden von Deutschland Waren im Wert von 110,3 Milliarden Euro exportiert und Waren im Wert von 89,9 Milliarden Euro importiert, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anhand vorläufiger Ergebnisse weiter mitteilt, waren damit die deutschen Exporte im April 2018 um 9,3% und die Importe um 8,2% höher als im April 2017. Kalender- und saisonbereinigt nahmen die Exporte gegenüber dem Vormonat März 2018 um 0,3% ab, während die Importe um 2,2% stiegen. Die Außenhandelsbilanz schloss im April 2018 mit einem Überschuss von 20,4 Milliarden E. [mehr] Helaba DAX: Zunehmend Risse im Fundament Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Schlusskurse der letzten vier Handelstage beim DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) wurden bei 12.770, 12.787, 12.830 und 12.811 Zählern ausgebildet, so die Analysten der Helaba. Diese kurze Aufzählung liefere einen guten Eindruck über das derzeitige Marktgeschehen, wenngleich intraday die Kursausschläge teilweise für deutlichere Abweichungen gesorgt hätten. Insgesamt habe der hiesige Aktienmarkt kaum positives Momentum entwickeln können, was angesichts der von den Analy. [mehr] Kolumnen mehr > IG Markets DAX: Anleger verlieren ein wenig an Mut Auf dem Frankfurter Börsenparkett warten die Marktteilnehmer weiterhin vergebens auf eine Initialzündung. In den zurückliegenden Tagen ging es kurz nach dem Erreichen der 12.900-Punkte-Marke prompt abwärts. Gestern schloss der deutsche Leitindex bei 12.811 Punkten, 0,2% im Minus. Die Aussichten für den heutigen Tag sind nicht rosig. Vorbörslich sehen wir den DAX bei 12.693 Zählern und damit deutlich unter dem Schlusskurskurs des Vortages. Gegenwind kommt zuletzt vom Euro. Die Gemeinschaftswährung notiert aktuell wieder leicht oberhalb der Marke bei 1,18 USD. Termine des Tages D: Erzeugung im Produzierenden Gewerbe April (08:00 Uhr) Charttechnik . [mehr] DONNER & REUSCHEL AG DAX 30 (täglich): Vola & "unklare Spannung"... es wird nochmal spannend zum Wochenschluss. Ein weiterer Test der 200-Tage-Linie steht bevor. Markttechnisch kann es also ein "heißer" Tag werden. Auf politischer Ebene kam es zu einem Treffen zwischen US-Präsident Trump und dem japanischen Regierungschef Abe. Beide streben die Verbesserung der Handelsbilanz an. Laut dem US-Außenministerium hat Nordkorea nun eine Denuklearisierung in Aussicht gestellt. . [mehr] Adidas, Puma, Nike mit 6,7% Zinsen und 40% Schutz Die Aktien der Sportartikelhersteller Adidas (ISIN: DE000A1EWWW0), Puma (ISIN: DE0006969603), und Nike (ISIN: US6541061031) entwickelten sich in den vergangenen 12 Monaten sehr erfreulich. Während die Adidas-Aktie einen Kursgewinn von 20 Prozent hinlegte, konnten Anleger mit der Puma- und der Nike-Aktie im genannten Zeitraum sogar Kursgewinne von mehr als 40 Prozent erwirtschaften. Für Anleger, die ein Investment in die Aktien der Sportartikelhersteller in Erwägung ziehen, die aber auch bei einem deutlichen Kursrückgang der Aktien positive Rendite erzielen wollen, könnte die derzeit zum Kauf angebotenen Erste Group-6,70% Protect Multi Sport-Anleihe 2018 - 2019 für eine Investition interessant sein. 6,70% Zinsen und 40% Sicherheitspuffer Die Sch. [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

