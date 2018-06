Der Einsatz neuer Technologien verändert auch die Arbeitsweise in den Projekten und damit auch die Zusammenarbeit mit dem Kunden. Doch was genau verbirgt sich hinter dem Begriff "agile Produktentwicklung"? Agilität basiert auf der Arbeit in kleinen Intervallen unter starker Einbeziehung verschiedener gruppendynamischer Prozesse. Fragt man Wikipedia was unter Agilität zu verstehen ist, dann heißt es da: Agilität ist ein Merkmal des Managements einer Organisation, flexibel und vor allem proaktiv, antizipativ und initiativ zu agieren, um notwendige Veränderungen einzuführen. Synonyme hierzu sind etwa Gewandtheit, Vitalität und Wendigkeit.

Übertragen auf die Produktentwicklung bedeutet Agilität aus unserer Erfahrung, möglichst bis kurz vor Serienstart Kunden- oder Wettbewerbsanforderungen in das Produkt einfließen zu lassen, welches sich gerade in der Entwicklung beziehungsweise Konstruktion befindet. Das heißt, dass Festlegungen zu Design, Funktionen und Merkmalen nicht wie bisher gewohnt, lange im Voraus fixiert werden müssen, sondern kurzfristig geändert werden können, eben, wenn möglich, bis kurz vor Serienstart.

Vorteile von Scrum

Insbesondere am Beginn der Wertschöpfungskette, bei der Produktentstehung, kommt es bei der Verbesserung der Reaktionsfähigkeit auf eine stark erhöhte Agilität in der Organisation und den Prozessen an. Die Gründe hierfür: Unternehmen sind zunehmend mit Diskontinuität, Unsicherheit, Dynamik und Intransparenz der Kaufprozesse konfrontiert. In diesem Zusammenhang müssen sie in ihren Prozessen eine zunehmende Agilität entwickeln, um Änderungsnotwendigkeiten schneller wahrzunehmen und damit die eigene Reaktionsgeschwindigkeit deutlich zu beschleunigen.

Ein Blick in die Unternehmen zeigt, dass die Realität oftmals so aussieht: Viele Änderungsanfragen ...

