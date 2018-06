Baltimore (www.aktiencheck.de) - Vertex Pharmaceuticals-Aktienanalyse von Analyst Adam A. Walsh von Stifel Nicolaus: Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Adam A. Walsh, Analyst von Stifel Nicolaus, die Aktien des US-Biotechkonzerns Vertex Pharmaceuticals Inc. (ISIN: US92532F1003, WKN 882807, Ticker-Symbol: VX1, Nasdaq-Symbol: VRTX) weiterhin zu kaufen. Nach einem Gespräch mit dem Management von Vertex Pharmaceuticals Inc. zeigen sich die Analysten von Stifel Nicolaus in ihrer Zuversicht gestärkt. Das Vert. [mehr] BNP Paribas Platin-Ausbruch denkbar Paris (www.aktiencheck.de) - Der Platinkurs (ISIN: XC0009665545, WKN: XPTUSD) befindet sich seit Ende Januar in einem Abwärtsstrudel und erreichte dabei im Mai den Ausgangspunkt der letzten Rally bei 868 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht. Allerdings sei es den Bullen gelungen dort eine deutlichere Erholung zu starten, die den Wert an die übergeordnete Abwärtstrendlinie und damit über den Widerstand bei 900 USD geführt habe. In den vergangenen Tagen seien die Au. [mehr] aktiencheck.de Statistisches Bundesamt: Produktion im April 2018 saisonbereinigt 1,0% niedriger als im Vormonat Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Produktion im Produzierenden Gewerbe war nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im April 2018 preis-, saison- und kalenderbereinigt 1,0% niedriger als im Vormonat, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Für den März 2018 ergab sich nach Revision der vorläufigen Ergebnisse ein Anstieg von 1,7% gegenüber Februar 2018 (vorläufiger Wert: +1,0%). Die Industrieproduktion ist im April 2018 um 1,7% gegenüber dem Vormonat gefallen. Innerhalb der Industrie nahmen die Produktion von Investitionsgütern um 1,3% und die Produktion von Konsumgütern um 2,1% ab. Bei den Vorleistung. [mehr] Kolumnen mehr > Christian Zoller Lanxess - Schwacher Gesamtmarkt könnte belasten Die Aktie des Spezialchemie-Konzerns Lanxess mit Sitz in Köln, Bundesland Nordrhein-Westfalen, befindet sich weiterhin im Short-Bereich um 70,00 Euro. Die Aktie scheint eine Topp-Formation auszubilden. Weiterhin gilt: Vor dem Hintergrund eines schwächer erwarteten Gesamtmarkts dürfte auch Lanxess weiter nachgeben. Mehrere Tageskerzen mit langen oberen Dochten deuten bereits auf Schwäche hin. Das Kursziel für eine neue Abwärtsbewegung könnte das noch offene Gap im Bereich von 62,80 Euro sein (siehe Chart). Gaps werden in über 90% aller Fälle wieder geschlossen. Der Titel ist short einzustufen! Trading-Strategie: 1. Short-Position um . [mehr] IG Markets DAX: Anleger verlieren ein wenig an Mut Auf dem Frankfurter Börsenparkett warten die Marktteilnehmer weiterhin vergebens auf eine Initialzündung. In den zurückliegenden Tagen ging es kurz nach dem Erreichen der 12.900-Punkte-Marke prompt abwärts. Gestern schloss der deutsche Leitindex bei 12.811 Punkten, 0,2% im Minus. Die Aussichten für den heutigen Tag sind nicht rosig. Vorbörslich sehen wir den DAX bei 12.693 Zählern und damit deutlich unter dem Schlusskurskurs des Vortages. Gegenwind kommt zuletzt vom Euro. Die Gemeinschaftswährung notiert aktuell wieder leicht oberhalb der Marke bei 1,18 USD. Termine des Tages D: Erzeugung im Produzierenden Gewerbe April (08:00 Uhr) Charttechnik . [mehr] DAX 30 (täglich): Vola & "unklare Spannung"... es wird nochmal spannend zum Wochenschluss. Ein weiterer Test der 200-Tage-Linie steht bevor. Markttechnisch kann es also ein "heißer" Tag werden. Auf politischer Ebene kam es zu einem Treffen zwischen US-Präsident Trump und dem japanischen Regierungschef Abe. Beide streben die Verbesserung der Handelsbilanz an. Laut dem US-Außenministerium hat Nordkorea nun eine Denuklearisierung in Aussicht gestellt. . [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

