Seit gestern ist es offiziell: Bayer (WKN: BAY001) übernimmt Monsanto (WKN: 578919 / NYSE:MON). Es entsteht ein transantlantischer Riese im Agro-Pharma-Bereich.

Als Konsequenz verschwindet Monsanto vom Kurszettel, die Aktie wurde am Mittwoch das letzte Mal an der NYSE gehandelt. Monsanto-Aktionäre erhalten 128 US-Dollar pro Anteilsschein. Für Bayer, die mit dem US-Gentech-Giganten einen Player in der eigenen Größenordnung übernehmen, ist der Deal nicht nur eine Formalie, sondern von großer Bedeutung.

Bayer pumpt Bilanz auf - und den Umsatz

Der vielbeachtete Übernahmeprozess wurde in den vergangenen Tagen um die entscheidenden Kapitel reicher: Zuerst stimmte der Aufsichtsrat erwartungsgemäß dem Zusammenschluss zu. Anschließend besorgte sich der Dax-Komzern via Kapitalerhöhung 6 Milliarden Euro.

