Der Berg aus Staubsaugern, Faxgeräten und Computern türmt sich meterhoch. Ein Bagger fährt heran, die Schaufel voll beladen mit noch mehr Elektromüll. Der Schrotthaufen ächzt und kracht, als die Baggerschaufel ihn berührt. Wasserkocher, Toaster und ein alter Spielautomat rutschen hinab. Zwischen alten Kabeln und verschmutzten Gehäusen blitzen ein Bügeleisen und ein Föhn auf. Sie wirken nagelneu, funktionstüchtig auch. In der Halle dahinter stehen Drucker und Lautsprecher noch in ihren Verkaufskartons. Und doch ist das alles nur noch Schrott.

In den nächsten Stunden und Tagen werden Föhn und Toaster und selbst die Lautsprecher in ihren Verpackungen in den Recyclingmaschinen des Entsorgungskonzerns Remondis im westfälischen Lünen verschwinden. Die Geräte werden zerhäckselt und zertrümmert, um so am Ende aus den Resten zumindest die wertvollen Rohstoffe herauszusortieren. Warum diese einwandfreie Ware überhaupt in der Recyclinganlage landet, weiß hier vor Ort niemand genau. Allerdings komme das öfter vor, heißt es bei Remondis. Und auch den Grund dafür meinen hier viele zu kennen: das wachsende Geschäft von Onlinehändlern, allen voran von Marktführer Amazon. Für die lohnt sich der Verkauf einmal zurückgeschickter oder schon zu lange gelagerter Ware oft nicht mehr. Also wird sie zerstört.

Der offensichtliche Überflussirrsinn ist Routine. Tag für Tag werden von Einzel- und Versandhändlern palettenweise neue und unbenutzte Produkte verklappt: Shorts und Shirts, Tablets und Turnschuhe, Modeschmuck, Möbel und Matratzen. Verbrannt. Gepresst. Gehäckselt. Geschreddert. Nur gespendet wird selten.

Es ist eine riesige, bislang unentdeckte Wert- und Rohstoffvernichtung im Gange, getrieben von tiefpreissüchtigen Konsumenten, retournierfreudigen Internetbestellern, sich selbst überholenden Produktherstellern. Vor allem aber von Amazon. Dem größten, mächtigsten und wertvollsten Onlinehändler der westlichen Welt.Aus dem Katalog bestellt wurde hierzulande auch schon in den Fünfzigern. Doch erst Amazon hat das Paketgeschäft auf alle Lebensbereiche und Warengruppen ausgedehnt - und die Kunden teils mit kostenlosen Lieferungen und Rücksendungen beglückt. Millionen Menschen machen davon Gebrauch. Mehr als 400.000 Spielwaren und über eine Million Modeartikel schlug Amazon in Deutschland allein bei der Prime Day getauften Rabattschlacht im vergangenen Jahr los, innerhalb weniger Stunden. Rund 15 Milliarden Euro Umsatz erwirtschaftete das US-Unternehmen 2017 hierzulande.

Recherchen der WirtschaftsWoche und des ZDF-Magazins "Frontal 21" decken nun die dunkle Seite dieses Versandimperiums auf: Interne Dokumente, Fotos und Berichte von Augenzeugen zeigen erstmals im Detail, in welchem Ausmaß Amazon und andere Handelsriesen Produkte ausrangieren und vernichten. Darunter eben nicht nur unbrauchbarer Plunder, sondern auch nagelneue Ware.

Während die Europäische Union mit einem ganzen Maßnahmenpaket Plastikmüll bekämpfen will, während Aktivisten und Politiker seit Jahren die Verschwendung von Lebensmitteln anprangern, während Umweltschützer und Menschenrechtler gegen Ressourcenverschwendung, Raubbau und Rußpartikel anreden, läuft im Verborgenen seit Jahren eine systematische, gezielte und ungebremste Vernichtung aufwendig produzierter Produkte - mit verheerenden Folgen. "Unverantwortlich" nennt Exbundesumweltminister Klaus Töpfer diese Praxis. "Ein solches Vorgehen passt einfach nicht in diese Zeit", erklärt Jochen Flasbarth, Staatssekretär im Bundesumweltministerium. Und Greenpeace fordert "ein gesetzliches Verschwendungs- und Vernichtungsverbot für neuwertige und gebrauchsfähige Ware". Nur sieht es danach momentan nicht aus. Im Gegenteil.

Im nordrhein-westfälischen Rheinberg steht Tim Schmidt am Rand einer Schnellstraße und deutet auf den lang gestreckten grauweißen Flachbau hinter sich. Auf dem Gebäude prangt der Schriftzug amazon.de. Jahrelang hat er hier gearbeitet. Schmidt war Betriebsrat, wechselte später zur Gewerkschaft Verdi, wo er sich bis heute um das Logistikzentrum des Versandriesen kümmert. Von hier aus verschickt Amazon an Spitzentagen bis zu 300.000 Pakete. Aber ein Teil der Ware, sagt Schmidt, verlasse das Lager nicht Richtung Kunden - sondern lande im Schrott. Handys, Tablets und andere Technikartikel seien darunter, "begehrte Ware, teure Ware", die einfach keine Verwendung finde.

Retoure als Lebenseinstellung

Aktuelle Fotos aus dem Inneren des Logistikzentrums belegen seine Aussagen. Dutzende knallgelbe Kisten sind darauf zu erkennen, ordentlich gestapelt auf Holzpaletten und randvoll mit Spielzeug und Technik. Auf dem Boden ist der Bereich eigens mit einer roten Linie markiert. "Stellfläche Destroy Paletten" steht auf Hinweisschildern. Ein anderes Bild zeigt mehrere wuchtige Industriepressen, die sich ebenfalls in der Lagerhalle befinden. Damit würden Produkte zerkleinert, für die Amazon keine Verwendung habe, sagt Schmidt. "Presse auf, Ware rein, Presse zu: Das ist ganz einfach."

Ein Amazon-Sprecher will den Einsatz der Verschrottungsmaschinen nicht kommentieren. Das Unternehmen teilt lediglich mit, dass Amazon "jeden Tag an der Verbesserung von Prozessen" arbeite, um "so wenig Produkte wie möglich entsorgen zu müssen". Wenn Produkte "nicht verkauft, weiterverkauft oder gespendet werden können, arbeiten wir mit Aufkäufern von Restbeständen zusammen, die diese Waren weiterverwenden."

Amazons Mitarbeiter sehen das ganz anders. "Vernichtet wird eigentlich alles, was nicht niet- und nagelfest ist", sagt Norbert Faltin. Der Mann ist 58 Jahre alt und ehemaliger Betriebsratsvorsitzender bei Amazon in Koblenz. Er ist Mitglied der katholischen Arbeitnehmerbewegung und heute ebenfalls in Diensten von Verdi unterwegs. Faltin kennt die Gesetze der Branche. Und er weiß, dass in Koblenz gerne Saisonartikel entsorgt werden, aber auch Parfüms und Kosmetik.

Der Mann mit den kurzen, mittelblonden Haaren ist einer der wenigen, die offen über die Wegwerfmaschinerie von Amazon sprechen. Auch, weil viele Angestellte wenig mitbekommen würden von den Entsorgungsmaßnahmen, sagt Faltin. Container und Pressen stünden in einem separaten Areal, "dort kommt der normale Mitarbeiter gar nicht hin". Zudem seien spezielle Entsorgungsteams im Einsatz.Linda Kerkhoff hat lange in einem solchen Team gearbeitet. Ihren wahren Namen mag sie nicht in der Zeitung lesen, sie hat Angst um ihren Job. Aber sie berichtet detailliert über ihre Arbeit, über die Fernseher, Beamer, Rasenmäher, Kühlschränke und Waschmaschinen, ...

