Frankfurt (www.fondscheck.de) - In einem volatilen Monat April stiegen die US-Zehnjahresrenditen bis auf drei Prozent an, so die Experten von Union Investment im Kommentar zum UniWirtschaftsAspirant (ISIN LU0252123129/ WKN A0JLXV). Dies sei mit einem starken US-Dollar einhergegangen. Lokale EM-Währungen hätten gegen den US-Dollar deutlich schwächer geschlossen (JP Morgen ELMI+-Index), gegen den Euro leicht schwächer. Vor allem habe aufgrund von Befürchtungen hinsichtlich neuer Sanktionen der Russische Ru ...

Den vollständigen Artikel lesen ...