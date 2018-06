FRANKFURT (Dow Jones)--Bei einem guten Handelsvolumen steht der Bund-Future am Freitag im frühen Handel unter Abgabedruck. "Das Umfeld für deutsche Aktien trübt sich deutlich ein", so ein Händler. Die Wirtschaftswachstum in Deutschland habe wohl seinen Höhepunkt gesehen. Auch ein schwächerer Euro auf Grund der politischen Entwicklung in Italien spreche gegen Käufe. Zudem starte das G7-Treffen und hier sei schwer abzusehen, wie in Fragen des Handelskonfliktes ein Annäherung erzielt werden könne.

Die deswegen steigende Risikoscheu der Investoren schickt den Juni-Kontrakt gen Süden. Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures verliert 43 auf 12.674 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.698 und das Tagestief bei 12.652 Punkten. Umgesetzt wurden bis 8.44 Uhr 4.608 Kontrakte.

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

June 08, 2018 02:45 ET (06:45 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.