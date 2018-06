Hier geht's zum Video

Bei wem werden nicht wohlige Kindheitserinnerungen wach, wenn die Rede auf Märchen aus Tausendundeiner Nacht kommt. Eine der bekanntesten Stories aus dieser Geschichtensammlung ist bestimmt diejenige von Ali Baba und den 40 Räubern. Ein genialer Schachzug also von Jack Ma, einem der Gründer der chinesischen Firma Alibaba, diese genauso zu nennen. Genial dürfen sich aber auch diejenigen Anleger fühlen, welche Alibaba beizeiten in ihr Depot haben wandern lassen. Was macht Alibaba genau, welche US-Tech-Firma ist mit Alibaba vergleichbar und was um alles in der Welt hat Batman hiermit zu tun? Das erfahren Sie in unserem X-perten Video.