Genauer gesagt geht es im folgenden Beispiel erneut um eine drohende SKS-Formation, die in der Charttechnik als größeres Verkaufssignal zu betrachten ist. Aktuell schwankt die Aktie von Continental seit grob September letzten Jahres in einem Bereich zwischen 210,00 sowie 257,40 Euro grob seitwärts, die letzten Monate waren von einer ausgeprägten und vor allem engen Konsolidierung geprägt. Dabei konnte der gleitende Durchschnitt EMA 200 auf Tagesbasis immer wieder für Kaufbereitschaft unter den Marktteilnehmern sorgen, knapp darunter verläuft aber auch schon die Nackenlinie der beschriebenen SKS-Formation. Sollte diese nachhaltig auf der Unterseite gebrochen werden, so kommt es zu einem größeren Verkaufssignal, dass wiederum Short-Positionen tendenziell sehr viel interessanter für Anleger macht.

Aktuell in neutraler Handelsspanne ...

