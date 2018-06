Sydney (www.aktiencheck.de) - Amazon.com-Aktienanalyse von Analyst Benjamin Schachter von Macquarie Research: Aktienanalyst Benjamin Schachter vom Investmenthaus Macquarie Research bestätigt laut einer Aktienanalyse seine Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien des weltgrößten Online-Händlers Amazon.com Inc. (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN). Steigende Transportkosten könnten bei Amazon.com Inc. kurzfristig die Profitabilität belasten, so. [mehr] aktiencheck.de Statistisches Bundesamt: Umsatz im Bauhauptgewerbe im März 2018 um 6,9% niedriger als im Vorjahr Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Im März 2018 waren die Umsätze im Bauhauptgewerbe um 6,9% niedriger als im März 2017, so das Statistische Bundesamt in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen weiter mitteilt, waren im März 2018 im Bauhauptgewerbe 2,0% mehr Beschäftige tätig als im Vorjahresmonat. Im Hochbau fielen die Umsätze im März 2018 um 8,6% und im Tiefbau um 5,8% im Vergleich zum März 2017. Fast alle Wirtschaftszweige des Bauhauptgewerbes verbuchten Umsatzrückgänge im Vorjahresvergleich. Dieser Rückgang ist insbesondere auf den außergewöhnlich hohen Umsatz des Vorjahre. [mehr] aktiencheck.de ProSiebenSat.1-Aktie: Kontinuierlicher Rückzug von Leerverkäufer AQR Capital Management - Aktiennews Unterföhring (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer AQR Capital Management, LLC hat Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der ProSiebenSat.1 Media AG wieder reduziert: Die Leerverkäufer des Hedgefonds AQR Capital Management, LLC haben sich aus ihrem Short-Engagement in den Aktien des Medienkonzerns ProSiebenSat.1 Media AG (ISIN: DE000PSM7770, WKN: PSM777, Ticker-Symbol: PSM, NASDAQ OTC-Symbol: PBSFF) weiter sichtbar zurückgezogen. Der in Greenwich, Connecticut, USA, beheimatete Hedgefonds-Riese A. [mehr] Kolumnen mehr > X-markets Team DAX Analyse: Ein Schritt vor, und zwei zurück Es bleibt dabei - der deutsche Leitindex kommt aktuell einfach nicht vom Fleck! Zwar umfasste die Handelsspanne auch gestern wieder 154 Punkte - das Tageshoch lag bei 12.915 Punkten, das -tief wurde bei 12.761 Zählern markierte - per Schlusskurs fanden sich die Blue Chips jedoch erneut im charttechnischen Niemandsland knapp oberhalb der 12.800er-Marke wieder. Das Problem dabei: Der richtungslose Kursverlauf im volumenarmen Raum dominiert nun schon seit Tagen das Geschehen auf dem Parkett. Wenn es aber (trotz aller Kraftanstrengungen) nach oben schlichtweg kein Durchkommen gibt - als Widerstände sind nach wie vor die Bereiche rund um 12.850, 12.925/12.952 und 13.000 zu. [mehr] Feingold-Research Faktor-Zertifikate mit Köpfchen einsetzen Immer wieder empfehlen wir, verschiedene Zertifikat-Typen im Depot zu mischen. Und dabei meinen wir nicht nur Put-Optionsscheine als Absicherung gegen fallende Kurse. Jedes Finanzprodukt hat seine ganz individuellen Stärken und Schwächen und mit ein wenig Geschick und einem guten Timing, egalisieren sich die Schwächen und die Stärken der Papiere überwiegen. Manchmal lassen sich sogar Gewinne erzielen, egal in welche Richtung sich der Basispreis entwickelt. Wie das funktioniert, zeigen wir am Beispiel von Faktor-Zertifikaten, wie den PapierenCE8SJH(short) auf den Dow-Jones oderVN2BX4(long) auf den DAX aus unserer Produktauswahl. Um in einigen Tagen oder Wochen deutliche Gewinne mit . [mehr] Christian Zoller Lanxess - Schwacher Gesamtmarkt könnte belasten Die Aktie des Spezialchemie-Konzerns Lanxess mit Sitz in Köln, Bundesland Nordrhein-Westfalen, befindet sich weiterhin im Short-Bereich um 70,00 Euro. Die Aktie scheint eine Topp-Formation auszubilden. Weiterhin gilt: Vor dem Hintergrund eines schwächer erwarteten Gesamtmarkts dürfte auch Lanxess weiter nachgeben. Mehrere Tageskerzen mit langen oberen Dochten deuten bereits auf Schwäche hin. Das Kursziel für eine neue Abwärtsbewegung könnte das noch offene Gap im Bereich von 62,80 Euro sein (siehe Chart). Gaps werden in über 90% aller Fälle wieder geschlossen. Der Titel ist short einzustufen! Trading-Strategie: 1. Short-Position um . [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

