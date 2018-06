BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat angesichts des am Freitag beginnenden Gipfels der sieben führenden Industrieländer (G7) in Kanada die Einigkeit der Europäer betont. "Wir haben eine ernste Situation", konstatierte Altmaier im ZDF-Morgenmagazin mit Blick auf die bei dem Gipfel drohende Isolation der USA. Niemand wisse, wie der Gipfel ausgehe. "Es ist richtig, es ist diesmal schwieriger als in den vergangenen Jahren."

Die "innenpolitische Debatte" in den USA sei aber noch nicht entscheiden, betonte der Wirtschaftsminister mit Blick auf die US-Strafzölle, auf die die Europäische Union (EU) nun mit Gegenzöllen antwortet. Deswegen sei es gut, dass die Europäer ein Signal der Geschlossenheit sendeten.

