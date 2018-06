BERLIN (Dow Jones)--Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) hat im Umgang mit der neuen Regierung aus Lega und Cinque Stelle in Italien zur Gelassenheit gemahnt. Deren Wahlkampfäußerungen hätten "mit Regierungspolitik nichts zu tun", sagte Schäuble im Interview mit der Wirtschaftswoche, "und sind kein Argument, nervös zu werden, zu warnen, zu drohen". Auch sehe er von Seiten der Italiener "überhaupt nicht dieses Erpressungspotenzial", um einen Schuldenerlass zu erzwingen.

Die neue Regierung in Italien forderte der frühere Bundesfinanzminister dazu auf, die Wettbewerbsfähigkeit des eigenen Landes zu verbessern, statt Europa und Deutschland zu kritisieren. Italien leide "ja nicht an einem Mangel an Schulden, sondern an einem Mangel an Wettbewerbsfähigkeit". Nach all der Wahlkampfrhetorik sei es nun für die neue Regierung in Rom an der Zeit, richtig zu handeln.

