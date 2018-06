FRANKFURT (Dow Jones)--Der September-Kontrakt des Bund-Futures steigt im frühen Handel am Freitag um 29 Ticks auf 160,48 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 160,59 Prozent und das Tagestief bei 160,18 Prozent. Umgesetzt wurden bis 8.46 Uhr rund 54.000 Kontrakte. Der BOBL-Futures gewinnt 8 Ticks auf 131,38 Prozent. Der Bund-Future wird gestützt von den sich abzeichnenden kräftigen Verlusten an den Aktienmärkten vor dem Hintergrund diverser für Vorsicht sprechender Nachrichten. Unter anderem verhärten sich die Fronten innerhalb der G7 im unmitelbaren Vorfeld des G7-Treffens in Kanada.

Auch zieht die Rendite 10-jähriger italienischer Staatsanleihen wieder kräftig an, was einige Anleger zusätzlich in den "sicheren Hafen" Bund treiben dürfte. Die nächsten Widerstände liegen laut der DZ Bank bei 160,80 und 161,75.

