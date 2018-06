Nach dem am Donnerstag das neue Hoch im Bereich der 1,1840 gebildet wurde, notiert der EUR/USD nun bei 1,1800, wo er einen Versuch der Stabilisierung unternimmt. EUR/USD profitiert von EZB Spekulationen Das Paar versucht heute seinen Squeeze nach oben den bereits 5. Tag in Folge auszubauen. Die politischen Turbulenzen in Italien kommen zur Ruhe, während ...

Den vollständigen Artikel lesen ...