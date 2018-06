Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Produktion sinkt im April unerwartet

Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands hat sich zu Beginn des zweiten Quartals schwächer als erwartet entwickelt. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts sank sie im April gegenüber dem Vormonat um 1,0 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten dagegen einen Zuwachs von 0,3 Prozent prognostiziert. Der zunächst für März gemeldete Anstieg von 1,0 Prozent wurde auf 1,7 Prozent revidiert. Das Niveau des Vorjahresmonats überstieg die Produktion damit um 2,0 (März: 3,8) Prozent.

VP Bank: Deutsche Wirtschaft mit Durchhänger

Die liechtensteinische VP Bank rechnet nach Veröffentlichung der ersten harten Konjunkturdaten für April damit, dass die deutsche Wirtschaft im ersten Halbjahr 2018 einen "ausgeprägten Durchhänger" zeigen wird. "Die deutsche Volkswirtschaft wird im zweiten Quartal nur zögerlich vom Fleck kommen, schwache Auftragsdaten, schwache Exporte und eine enttäuschende Industrieproduktion sind eine herbe Schlappe", schreibt Chefvolkswirt Thomas Gitzel in einem Kommentar.

Zollstreit mit den USA bremst deutsche Exporte

Der Zollstreit mit den USA und die damit verbundene Investitionsunsicherheit belastet die deutschen Exporte. Im April sanken die Exporte kalender- und saisonbereinigt um 0,3 Prozent gegenüber dem Vormonat auf 109,2 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lagen die Exporte um 9,3 Prozent höher.

Deutsche Arbeitskosten ziehen im ersten Quartal stärker an

Der Anstieg der deutschen Arbeitkosten hat sich im ersten Quartal 2018 beschleunigt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, legten sie um 1,0 Prozent gegenüber dem Vorquartal zu. Im Schlussquartal 2017 hatte der Anstieg nur 0,4 Prozent betragen. Im Jahresabstand lagen die Arbeitskosten im ersten Quartal um 2,3 Prozent höher. Im Vorquartal hatte sich der Zuwachs auf 1,5 Prozent belaufen.

Chinas Handelsüberschuss sinkt wegen höherer Importe

Chinas Handelsüberschuss ist im Mai gemessen in US-Dollar wegen höherer Importe gesunken. Der Handelsüberschuss lag bei 24,92 Milliarden US-Dollar nach 28,78 Milliarden im April. Ökonomen hatten 32,6 Milliarden prognostiziert. Die Exporte stiegen um 12,6 Prozent. Hier hatten die befragten Volkswirte mit 10,6 Prozent gerechnet. Im April hatten die Ausfuhren um 12,9 Prozent zugelegt. Die Importe kletterten um 26 Prozent nach 21,5 Prozent im Vormonat. Die Ökonomen hatten für Mai einen Anstieg der Einfuhren um 18,8 Prozent vorausgesagt.

Rückgang des japanischen BIP in zweiter Veröffentlichung bestätigt

Die japanische Wirtschaft ist im Quartal von Januar bis März geschrumpft. In der zweiten Veröffentlichung wurde der Mitte Mai bekanntgegebene Wert eines Rückgangs des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von annualisiert 0,6 Prozent bestätigt. Stärker als erwartete Investitionen konnten die Schwäche im Privatkonsum nicht ausgleichen, wie aus den Daten der Regierung hervorgeht. Damit endete die längste Wachstumsphase des Landes seit 28 Jahren. Viele Ökonomen erwarten, dass sich die Wirtschaft im laufenden Quartal wieder erholt.

Trump zunehmend isoliert vor G7-Gipfel in Kanada

Kurz vor dem G7-Gipfel in Kanada verschärft sich der Ton zwischen US-Präsident Donald Trump und den übrigen Gipfelteilnehmern. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron schrieb bei Twitter, die übrigen sechs Gipfelnehmer stünden "für Werte" und hätten kein Problem damit, eine eigene Vereinbarung ohne die USA zu unterzeichnen. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) sagte, die Differenzen mit den USA könnten "nicht mehr unter den Teppich gekehrt" werden. Trump reagierte auf Kritik mit einer Reihe wütender Tweets.

Altmaier sieht vor G7-Gipfel "ernste Situation"

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat angesichts des am Freitag beginnenden Gipfels der sieben führenden Industrieländer (G7) in Kanada die Einigkeit der Europäer betont. "Wir haben eine ernste Situation", konstatierte Altmaier im ZDF-Morgenmagazin mit Blick auf die bei dem Gipfel drohende Isolation der USA. Niemand wisse, wie der Gipfel ausgehe. "Es ist richtig, es ist diesmal schwieriger als in den vergangenen Jahren."

Trump hält Unterzeichnung von Friedensvertrag bei Gipfel in Singapur für möglich

US-Präsident Donald Trump hält die Unterzeichnung eines Friedensabkommens zur formellen Beendigung des Kriegszustands auf der koreanischen Halbinsel bei seinem geplanten Gipfel mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un für möglich. "Wir könnten absolut eine Vereinbarung unterzeichnen", sagte Trump in Washington. Dies sei ein erster Schritt. Seit dem Ende des Koreakriegs (1950-53) gilt auf der Halbinsel lediglich ein Waffenstillstand, offiziell befinden sich die beiden koreanischen Staaten noch immer im Kriegszustand.

Trump stellt Einladung von Kim in die USA in Aussicht

US-Präsident Donald Trump hat eine Einladung an den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un in die USA in Aussicht gestellt. Sollte sein Gipfeltreffen mit Kim in der kommenden Woche gut verlaufen, würde er Nordkoreas Staatschef auch in die USA einladen, sagte Trump in Washington. Er wünsche sich eine "Normalisierung" der Beziehungen.

Österreich soll Treffen von Trump und Putin arrangieren - EU-Vertreter

Der russische Präsident Wladimir Putin will sich mit seinem US-Amtskollegen Donald Trump treffen. Putin habe den österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz gebeten, diesen Sommer ein Treffen mit Trump in Wien zu arrangieren, sagte ein hochrangiger EU-Vertreter. Das Weiße Haus denke über das Gesprächsangebot nach. Der russische Präsident habe diese Bitte bei seinem offiziellen Besuch in Wien geäußert. Kurz habe eingewilligt, das Gesprächsangebot an Trump zu übermitteln, sagte der Beamte.

Schäuble: Italien kann EU nicht erpressen

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) hat im Umgang mit der neuen Regierung aus Lega und Cinque Stelle in Italien zur Gelassenheit gemahnt. Deren Wahlkampfäußerungen hätten "mit Regierungspolitik nichts zu tun", sagte Schäuble im Interview mit der Wirtschaftswoche, "und sind kein Argument, nervös zu werden, zu warnen, zu drohen". Auch sehe er von Seiten der Italiener "überhaupt nicht dieses Erpressungspotenzial", um einen Schuldenerlass zu erzwingen.

Erdogan erwägt Aufhebung des Ausnahmezustands nach den Wahlen

Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan hat eine mögliche Aufhebung des Ausnahmezustands nach den bevorstehenden Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in Aussicht gestellt. "Nach den Wahlen diskutieren wir im Detail über den Ausnahmezustand", sagte Erdogan in einem im Fernsehen ausgestrahlten Interview. Eine Aufhebung könne "in Frage kommen".

Argentinien einigt sich mit IWF auf Kredit von 50 Milliarden Dollar

Das hoch verschuldete Argentinien hat sich mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) auf einen Kredit in Höhe von 50 Milliarden Dollar verständigt. "Wir haben uns an den IWF gewandt, um eine Krise zu vermeiden", sagte der argentinische Finanzminister Nicolas Dujovne bei einer Pressekonferenz in Buenos Aires. Die Kreditvereinbarung laufe über drei Jahre, zunächst werde es eine "Sofortzahlung" von 15 Milliarden Dollar geben.

