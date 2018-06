Was sind denn das für Gerüchte? Laut Kreisen mit führenden Investoren hat Deutsche Bank-Aufsichtsratschef Paul Achleitner über eine Fusion mit dem heimischen Rivalen Commerzbank gesprochen. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtete, besprach Achleitner in den vergangenen Monaten eine Kombination der beiden...

Den vollständigen Artikel lesen ...