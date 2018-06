Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktien des Essenslieferanten Just Eat von 950 auf 1050 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Vorstoß in den Bereich der Markenrestaurants sei eine gute Idee, schrieb Analyst Giles Thorne in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Der Schritt sei nicht nur eine Reaktion auf den steigenden Wettbewerb, sondern könnte auch die Aufträge erhöhen./la/ck Datum der Analyse: 08.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0008 2018-06-08/09:40

ISIN: GB00BKX5CN86