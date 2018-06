Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rocket Internet anlässlich des bevorstehenden Börsengangs (IPO) von Home24 auf "Buy" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Das IPO werde die Transparenz der Bewertung der Beteiligungsgesellschaft steigern, schrieb Analystin Sarah Simon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nach ihren Berechnungen habe Rocket seit 2012 etwa 45 Millionen Euro in den Online-Möbelhändler investiert. Mit dem Börsengang will er nun bis zu 188 Millionen Euro einsammeln./ag/ck Datum der Analyse: 07.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0009 2018-06-08/09:42

ISIN: DE000A12UKK6