Pünktlich zum Parteitag flammt der Streit des Linken-Spitzenpersonals wieder auf. Es geht um den Kurs in der Flüchtlingspolitik.

Unmittelbar vor Beginn des Linken-Parteitags hat Fraktionschefin Sahra Wagenknecht der Parteispitze eine Schwächung der Linken vorgeworfen. Den Parteivorsitzenden Katja Kipping und Bernd Riexinger gehe es nicht um inhaltliche Klärung, sagte Wagenknecht der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Bei ihnen stehe "innerparteiliche Machtpolitik" im Vordergrund. "Das ist genau das Herangehen, das die Linke schon seit Monaten schwächt." Bis Sonntag will die Linke in Leipzig ihren Kurs justieren und den Vorstand neu wählen.

Wagenknecht rief die Parteiführung zu einem Ende des internen Dauerstreits auf. "Ich wünsche mir vor allem, dass die ständigen Angriffe aufhören und endlich zu einer sachlichen Zusammenarbeit zurückgekehrt wird."

Hintergrund ist der Streit um die Flüchtlingspolitik. Kipping hatte bisher einen Kurs gefordert, "der aufzeigt, wie man "offene Grenzen für alle perspektivisch erreichen kann", wie sie in einem Interview sagte. Mit Blick auf Wagenknecht ...

