Wiesbaden (ots) - Im März 2018 waren die Umsätze im Bauhauptgewerbe um 6,9 % niedriger als im März 2017. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen weiter mitteilt, waren im März 2018 im Bauhauptgewerbe 2,0 % mehr Beschäftige tätig als im Vorjahresmonat.



Im Hochbau fielen die Umsätze im März 2018 um 8,6 % und im Tiefbau um 5,8 % im Vergleich zum März 2017. Fast alle Wirtschaftszweige des Bauhauptgewerbes verbuchten Umsatzrückgänge im Vorjahresvergleich. Dieser Rückgang ist insbesondere auf den außergewöhnlich hohen Umsatz des Vorjahresmonats zurückzuführen. Nur der Wirtschaftszweig Abbrucharbeiten und vorbereitende Baustellenarbeiten konnte mit + 1,0 % ein Umsatzplus verzeichnen. Den stärksten Umsatzrückgang gab es im Wirtschaftszweig Bau von Straßen (- 9,8 % gegenüber März 2017).



Im Vergleich zu den ersten drei Monaten 2017 stieg der Umsatz im Bauhauptgewerbe im ersten Quartal 2018 um 5,4 %. Die Zahl der Beschäftigten stieg im gleichen Zeitraum um 2,9 % gegenüber dem Vorjahresquartal.



