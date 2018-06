Zürich - Hinter dem Award stehen der Verband swissICT, der bisher den "Swiss ICT Award"verliehen hat, sowie der Verlag Netzmedien und der Verband Simsa. Netzmedien und Simsa verleihen bereits die Preise für "Best of Swiss Web".

Der "Digital Transformation Award", der bisher zu "Best of Swiss Web" gehörte, wird nun in den "Digital Economy Award" integriert.

Kein ICT-Preis

Man wolle nicht mehr von der IT-Branche reden, hielt Christian Hunziker vom Veranstalter swissICT gegenüber inside-it fest. Informatik sei heute Bestandteil aller Wertschöpfungsketten. ...

