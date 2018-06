Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen sind angesichts einer Reihe negativer Nachrichten mit Verlusten in den Freitag gestartet. Für Verunsicherung und Verkaufsneigung - zumal vor dem Wochenende - sorgt das beginnende G7-Treffen in Kanada. Dass es dort zu einer Annäherung zwischen den USA auf der einen und den sechs anderen Staaten auf der anderen Seite kommen wird, scheint unwahrscheinlich. Stattdessen sieht es eher nach einer Verhärtung der Fronten aus angesichts der einseitigen US-Handelspolitik und des Ausstiegs der USA aus dem Atomabkommen mit Iran.

Für den DAX geht es im frühen Geschäft um 1 Prozent auf 12.689 nach unten, im Tief lag er sogar schon bei 12.640. Der Euro-Stoxx-50 verliert 0,7 Prozent auf 3.437. Genau beobachtet wird auch die Situation am italienischen Anleihemarkt. Dort macht sich wieder Stress breit, die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihen zieht weiter an auf 3,07 Prozent. An der Mailänder Börse geht es um 1,1 Prozent nach unten.

Belastend wirkt auch, dass sich die Reihe schwacher Konjunkturdaten aus Deutschland fortsetzt. Nach schwachen Auftragseingängen hat nun auch die Industrieproduktion enttäuscht. Sie sank im April um 1 Prozent gegenüber dem Vormonat; erwartet wurde dagegen ein Anstieg von 0,3 Prozent.

Abverkauf in Brasilien - IMF eilt Argentinien zu Hilfe

Warnsignale kommen daneben von den Schwellenländern. So knickte der Aktienmarkt in Brasilien am Vortag um 3 Prozent ein auf den niedrigsten Stand in diesem Jahr und die Landeswährung Real wertet weiter ab. Seit Quartalsbeginn hat der Real 15 Prozent an Wert verloren. Neben dem von den USA ausgehenden Handelsstreit belasten Brasilien und andere Wachstumsmärkte der Renditeanstieg in den USA und der starke Dollar. Beides führt zu Kapitalabzug aus den Schwellenländern und erschwert den Schwellenländern, in Dollar aufgenommene Schulden zu bedienen. Ein Hoffnungsschimmer kommt aus Argentinien. Das hoch verschuldete Land hat sich mit dem IWF auf einen Kredit in Höhe von 50 Milliarden Dollar verständigt, mehr als die erwarteten 30 Milliarden.

Nachrichten zu Deutsche Bank/Commerzbank und zu Thyssenkrupp verpuffen

Am Aktienmarkt sind Autoaktien die größten Verlierer, gemessen an ihrem Branchenindex, der um 1,6 Prozent zurückfällt. Hierbei könnten mit Blick auf die US-Handelspolitik wieder hochkochende Sorgen vor möglichen Strafzöllen auf Autoimporte eine Rolle spielen. Diese werden derzeit in den USA geprüft im Hinblick af eine mögliche Bedrohung der nationalen Sicherheit.

Deutsche Bank und Commerzbank zeigen sich unbeeindruckt von Berichten über angebliche Fusionsüberlegungen. Die beiden Aktien verlieren sogar noch stärker als der DAX und der Stoxx-Bankenindex. Die Deutsche Bank soll mit Großaktionären und Regierungsvertretern über eine Fusion mit der Commerzbank gesprochen haben, berichtete Bloomberg. Im Handel wird die Fusions-Story jedoch nicht besonders hoch gehängt. "Politisch dürfte ein weiterer Kahlschlag bei der Belegschaft nicht gern gesehen werden", so ein Marktteilnehmer. Auch die Kartellbehörde dürfte ein Wörtchen mitreden, erwartet ein anderer.

Ob ein möglicher Zusammenschluss der beiden Institute wirtschaftlich überhaupt Sinn mache, bezweifelt ein dritter Marktteilnehmer und sagt: "Minus und Minus gibt noch immer nicht Plus". Zuletzt käme eine Fusion aus Sicht der Deutschen Bank zu einem schlechten Zeitpunkt, nachdem deren Marktkapitalisierung eingebrochen ist.

Thyssenkrupp verlieren 1,8 Prozent. Dass das Unternehmen einem Bericht zufolge die Abspaltung der Werftensparte vorbereite, verpufft. Grund dafür soll die Entscheidung der Bundesregierung sein, das Unternehmen nicht am Bau des Mehrzweckkampfschiffs MKS 180 zu beteiligen, berichtet das "Handelsblatt".

EZB-Sitzung in der kommenden Woche im Blick

Am Devisenmarkt kommt nach den neuerlich schwachen deutschen Daten etwas Druck auf den Euro auf. Nach dessen Erholung bis auf 1,1840 Dollar am Vortag und dem anschließenden Abbröckeln auf 1,18, fällt er nun weiter auf 1,1775. Die großen Akzente stehen mutmaßlich mit der geldpolitischen Entscheidung der EZB in der kommenden Woche an. Die Aussicht auf einen Ausstieg aus der expansiven Geldpolitik habe die Gemeinschaftswährung befeuert, so die Commerzbank.

EZB-Chef Mario Draghi dürfte aber versuchen, die Zinserwartungen weit nach hinten zu schieben. "Schließlich bleibt die Kerninflation in den kommenden Monaten voraussichtlich noch sehr niedrig, hatten sich die Wirtschaftsindikatoren eingetrübt und kochten Sorgen um die Stabilität der Eurozone plötzlich schnell wieder hoch", heißt es.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.426,47 -0,96 -33,30 -2,21 Stoxx-50 3.041,31 -0,68 -20,67 -4,30 DAX 12.633,98 -1,38 -177,07 -2,20 MDAX 26.510,92 -0,70 -187,74 1,18 TecDAX 2.796,40 -0,67 -19,00 10,57 SDAX 12.507,65 -0,42 -53,15 5,22 FTSE 7.645,84 -0,76 -58,56 0,52 CAC 5.418,19 -0,55 -30,16 1,99 Bund-Future 160,54 0,35 0,83 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:42 Do, 17:33 % YTD EUR/USD 1,1772 -0,21% 1,1782 1,1826 -2,0% EUR/JPY 128,78 -0,50% 129,13 130,05 -4,8% EUR/CHF 1,1548 -0,09% 1,1556 1,1610 -1,4% EUR/GBP 0,8777 -0,16% 0,8777 1,1366 -1,3% USD/JPY 109,35 -0,33% 109,59 109,96 -2,9% GBP/USD 1,3413 -0,06% 1,3423 1,3443 -0,7% Bitcoin BTC/USD 7.654,85 -0,1% 7.641,39 7.685,30 -44,0% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,66 -0,64 -0,05 Deutschland 10 Jahre 0,43 0,48 0,00 USA 2 Jahre 2,48 2,48 0,59 USA 10 Jahre 2,92 2,92 0,51 Japan 2 Jahre -0,13 -0,13 0,01 Japan 10 Jahre 0,04 0,05 -0,01 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,59 65,95 -0,5% -0,36 +9,8% Brent/ICE 76,90 77,32 -0,5% -0,42 +18,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.296,33 1.297,13 -0,1% -0,81 -0,5% Silber (Spot) 16,67 16,70 -0,1% -0,03 -1,6% Platin (Spot) 898,80 900,00 -0,1% -1,20 -3,3% Kupfer-Future 3,27 3,28 -0,0% -0,00 -1,6%

June 08, 2018 03:38 ET (07:38 GMT)

