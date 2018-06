Weil kaum Kontrollen existieren und sich die Behörden gegenseitig behindern, können Kriminelle in Deutschland ungehindert Milliarden in Wohnungen und Büros investieren.

Lage, Lage, Lage. Wenn der Immobilienmarkt tatsächlich nur nach diesem Dreisatz funktionieren würde, könnte man hier, am Adenauerplatz im Westberliner Bezirk Charlottenburg, nicht besser wohnen. Zum Ku'damm mit seinen Kunsthändlern, Designern und Juwelieren sind es nur ein paar Meter. Makler würden das Grundstück am Adenauerplatz als Filetstück anpreisen. Ein neues Haus als Luxusobjekt, das eine hohe Rendite verspricht.

Oliver Schruoffeneger steht vor dem Filetgrundstück und sagt: "Es ist ein Schandfleck, ein richtiges Drecksloch." Der 56-jährige Grünen-Politiker, ein hagerer Mann mit zerzaustem grauem Haar, ist Baustadtrat von Charlottenburg-Wilmersdorf. Er zeigt auf einen beigen Betonklotz, ein Wohn- und Geschäftshaus, das einen veralteten Edeka-Markt beherbergt, eine Dönerbude - und das ansonsten leer steht. Von der Fassade bröckelt Putz. Unter der Treppe haben Obdachlose ihr Lager aufgebaut. Es stinkt nach Urin. Schruoffeneger ist ratlos. "Wer es ernsthaft auf ein Investment abgesehen hat, müsste langsam mal anfangen, was zu tun." Schruoffeneger schätzt den Wert der Immobilie auf 70 Millionen Euro. Tendenz: stark steigend. Aber wem gehört sie?

Schruoffeneger zuckt mit den Schultern. Das Grundbuch gebe keine Auskunft über die wahren Eigentümer - über die "wirtschaftlich Berechtigten", wie es im Juristendeutsch heißt, die sich oft hinter Firmenkonstruktionen verstecken. Vor einem Jahr seien mal zwei russische Architekten mit Plänen für ein Wohnhochhaus in seinem Büro erschienen. "Die konnten nicht mal eine Bescheinigung oder Vollmacht vom Eigentümer vorzeigen."

Wie kann es sein, dass ein Baustadtrat keine Ahnung über die Eigentumsverhältnisse in seinem Bezirk hat? "Weil bei Immobiliengeschäften totale Anonymität und Datenschutz herrschen", sagt Schruoffeneger. Die Eigentümer könnten normale Investoren sein, lokale Immobilienhaie - oder russische Geldwäscher. Einen Verdacht äußern dürfe man nicht, sagt er, da gehe es gleich um den Straftatbestand der üblen Nachrede.

Dabei gibt es entlang der Ku'damm-Route einige Objekte wie auch das große Karree mit dem Komödien-Theater, wo "die Sache gewaltig stinkt", sagt Schruoffenegers Parteikollegin, die grüne Bundestagsabgeordnete Lisa Paus: "Gerade der Berliner Immobilienmarkt scheint zum Sehnsuchtsort für russische Oligarchen und italienische Mafiabosse geworden zu sein." Und mit ihren dreisten Deals, ärgert sich Paus, heizten sie auch den ohnehin überhitzten Immobilienmarkt noch einmal zusätzlich an.

Die Kritik der in Paris ansässigen Geldwäscheeinheit der OECD, Deutschland müsse dringend mehr tun, scheint nicht zu fruchten. Zwar hat die Bundesregierung die Zuständigkeit bei der Geldwäschebekämpfung vom Bundeskriminalamt auf den Zoll übertragen, doch außer peinlichen Pannen bei der Financial Intelligence Unit hat die Umstrukturierung bislang nichts gebracht. Und am Immobilienmarkt existieren weiterhin kaum Kontrollen, Strafen gibt es faktisch nicht.

Die Gehe-ins-Gefängnis-Karten fehlen

Dabei zählt der Immobilienmarkt zu den "Sektoren mit herausgehobenem Risiko", wie das für die Geldwäschebekämpfung vorrangig zuständige Bundesfinanzministerium einräumt. Das Bundeskriminalamt schätzt, dass Jahr für Jahr 25 Milliarden Euro schmutziges Geld mit dem Erwerb von Immobilien und Grundstücken gewaschen werden. Geldwäsche, das ist in Deutschland ein milliardenschweres Monopoly-Spiel, bei dem allerdings die Gehe-ins-Gefängnis-Karten fehlen.

Einen Einblick in das Geschäft der Geldwäsche bekommt man in einem Glasturm nahe des Frankfurter Flughafens. Ganz oben bittet Rechtsanwalt Thomas Voller auf die Terrasse, deutet auf die Skyline von Frankfurt und sagt: "Natürlich kann man das nur vermuten, aber es würde mich schon sehr wundern, wenn all diese Immobilien mit legalem Geld gekauft sind."

Voller hilft seinen Kunden, Schwarzgeld aus ihren Unternehmen fernzuhalten, meist Mittelständlern, die stark im Auslandsgeschäft tätig sind. Doch das ist einfacher gesagt als getan: "Wie bei einem Hütchenspiel werden Beträge über möglichst viele Grenzen verschoben, miteinander vermischt, werden teure Waren wie Autos oder Häuser gekauft und wieder verkauft." Oft würden Strohmänner in die Transaktionen eingeschaltet - so lange, bis die Provenienz der verschobenen Millionen vollständig verschleiert sei, so häufig, bis das Geld scheinbar legal investiert werde, in "Firmenanteile oder Kunstwerke", sagt Voller und deutet wieder auf die Skyline von Frankfurt: "Oder eben in Immobilien."

Die Verschleierung ist hoch

Die Ermittler scheitern oft schon im Ansatz bei ihren Versuchen, den Ursprung des (Schwarz-)Geldes lückenlos aufzuklären. Diese Lückenlosigkeit aber ist Voraussetzung, um Geldwäschedelikte nachzuweisen. "Aufgrund der Vielzahl rechtlicher Gestaltungsoptionen für in- und ausländische juristische Personen", räumt das Bundesfinanzministerium umständlich ein, "ist die Möglichkeit zur Verschleierung von Mittelherkunft und zugehöriger Eigentumsverhältnisse ...

