Bonn (www.anleihencheck.de) - Die als "falkenhaft" interpretierten Äußerungen von EZB-Chefvolkswirt Praet vom Mittwoch wirkten am deutschen Rentenmarkt gestern noch nach, berichten die Analysten von Postbank Research. Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen sei um weitere 3 Basispunkte auf 0,49% geklettert. Dagegen habe die Rendite 5-jähriger Bundesanleihen bei -0,15% verharrt. 2-jährige Bunds hätten mit -0,64% sogar um 2 Basispunkte unter ihrem Vortagsniveau rentiert. Die Anleihemärkte in den südlichen EWU-Mitgliedsländern, die in jüngster Zeit unter der politischen Unsicherheit in Italien gelitten hätten, hätten gestern sehr unterschiedliche Entwicklungen aufgewiesen. Während die Renditen von Staatsanleihen in Italien deutlich und in Portugal ...

