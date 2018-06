Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Die Verbraucherpreise (Mai) in Brasilien erwarten wir heute mit 2,7% in der Jahresrate (April: 2,8%), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Die Renditen langlaufender Staatsanleihen seien allerdings zuletzt deutlich gestiegen. Die Gründe dafür seien Preisgefahren durch die Streiks der Lastwagenfahrer sowie die Talfahrt der Landeswährung. Gestern habe die Notenbank Devisen zur Unterstützung des heimischen Reals (BRL) verkauft, nachdem der US-Dollar erstmals seit Anfang 2016 wieder auf 3,90 BRL gestiegen sei. Anleger würden indes weiter auf Signale für eine Abflachung der Zinsstrukturkurve warten. (08.06.2018/alc/a/a)

