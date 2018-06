Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - BMW-Aktie: Bärische Flagge vor Auflösung - Chartanalyse Heute beginnt der G7-Treffen in Kanada, auf dem auch US-Präsident Donald Trump erwartet wird, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung. Die Chancen auf eine weitere Eskalation im europäisch-amerikanischen Handelsstreit auf dem heutigen G7-Treffen in Kanada würden als recht groß erachtet, sollte US-Präsident Donald Trump für einen weiteren Eklat sorgen. Für Autobauer könnte es jetzt eng w. [mehr] China International Capital Geely-Aktie: neue Zeiten brechen an! - Aktienanalyse Beijing (www.aktiencheck.de) - Geely-Aktienanalyse von Analyst Wei Feng von CICC: Laut einer Aktienanalyse bestätigt der Analyst Wei Feng vom Investmenthaus CICC seine Kaufempfehlung für die Aktien des chinesischen Automobilherstellers Geely Automobile Holdings Ltd. (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hong Kong-Ticker-Symbol: 0175.HK). Der Absatz von Geely Automobile Holdings Ltd. im Monat Mai sei im Vergleich zum Vorjahr um 61% gestiegen. Bereits nahezu 40% des für 2018 angestr. [mehr] aktiencheck.de Siltronic-Aktie: Tiger Global Management baut Netto-Leerverkaufsposition sukzessive aus - Aktiennews München (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Tiger Global Management, LLC baut Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Siltronic AG sukzessive aus: Die Leerverkäufer des Hedgefonds Tiger Global Management, LLC attackieren die Aktien der Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001, WKN: WAF300, Ticker-Symbol: WAF) weiterhin. Die Finanzprofis des New Yorker Hedgefonds Tiger Global Management, LLC haben am 06.06.2018 ihre Shortposition von 1,29% auf 1,43% der Siltronic-Aktie angehoben. Aktuelle Netto-Leerverkaufsposi. [mehr] Kolumnen mehr > Stefan Hofmann Commerzbank: Abwärtsdruck hält an! Die Commerzbank Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) hatte uns in 2017 und zu Beginn 2018 mit einem Longtrade schöne Gewinne beschert. Diese wurden Ende März durch den Bruch der Aufwärtstrendgeraden realisiert (blauer Kreis). Genau rechtzeitig, wie man im übergeordneten Chartbild (Wochenchart) erkennen kann. Seither hat die Notierung weiter nachgegeben und die Abwärtsbewegung im April und Mai nochmal Fahrt aufgenommen. Die Aktie wirkt charttechnisch stark angeschlagen, weshalb sich derzeit (noch) für uns eine Kaufposition verbietet. Aktuell notiert die Commerzbank am Freitagvormittag bei 9,27 Euro. Commerzbank Wochencha. [mehr] Martin Siegel Goldaktien geben nach, Deutsche Bank Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 1.299 $/oz auf 1.297 $/oz nach. Heute Morgen entwickelt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong seitwärts und notiert aktuell mit 1.296 $/oz um 1 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien geben weltweit leicht nach. Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse) Finanzminister Olaf Scholz verzichtet auf die Teilnahme am Haushaltsausschuss und tritt auf der Investorenkonferenz der Deutschen Bank auf. Dort verweist er auf die Arbeiten für eine Weiterentwicklung der Währungsunion sowie auf Fortschritte bei der europäischen Bankenunion und zeigt sich zuversichtl. [mehr] Heidelberger Druck: Eine positive Überraschung ist möglich Die Aktie von Heidelberger Druckmaschinen hat den Durchbruch noch nicht geschafft, aber die Ausgangslage ist weiter gut. Die Transformation des Konzerns schreitet voran, jetzt kommt es auf das Tempo an. Das neue Geschäftsmodell von Heidelberger Druckmaschinen nimmt zunehmend Formen an. Ein zentraler Pfeiler soll ein digitales Gesamtangebot aus einem Guss sein, das den Kunden einen signifikanten Mehrwert durch eine laufende Datenauswertung bietet. Damit geht die Entwicklung weg von der Konzentration auf den Moment des Verkaufsabschlusses, hin zu einer kontinuierlichen Betreuung - mit höheren Einnahmen. Um das zu verwirklich, hat der Konzern kürzlich die Heidelberg Digital Unit HDU ausgegründet, die mit 50 Mitarbeitern zum S. [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

