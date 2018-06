The UCITS-shares below will be admitted to trading on Nasdaq Copenhagen as per 12 June 2018. ISIN DK0060918498 --------------------------------------------------------- Name Multi Manager Invest Globale Value Aktier --------------------------------------------------------- Name, abbr. Multi Manager Inv Globale Value Aktier --------------------------------------------------------- Order Book ID 156335 --------------------------------------------------------- Short name MMIGLVAAKT --------------------------------------------------------- Currency DKK --------------------------------------------------------- Trade Currency DKK --------------------------------------------------------- ISIN DK0060918571 -------------------------------------------------------------- Name Multi Manager Invest Globale Value Aktier Akk. -------------------------------------------------------------- Name, abbr. Multi Manager Invest Globale Value Aktier Akk. -------------------------------------------------------------- Order Book ID 156336 -------------------------------------------------------------- Short name MMIGLVAAKTAKK -------------------------------------------------------------- Currency DKK -------------------------------------------------------------- Trade Currency DKK -------------------------------------------------------------- For further information please contact: Asta Jepsen, Surveillance, tel. (+45) 33 93 33 66 Attachment: https://cns.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=682450