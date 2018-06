Die Deutsche Telekom teilte am Mittwoch mit, dass der Ausbau des 'schnellen Internets? in Deutschland erhebliche Fortschritte gemacht hat. So hieß es dazu in der entsprechenden Mitteilung, Zitat: ?832.000 zusätzliche Haushalte können bis zu 100 MBit/s nutzen?. Alleine in den vorigen vier Wochen habe die Deutsche Telekom ?für über 317.000 Haushalte zusätzliche Geschwindigkeit zur Verfügung gestellt.? Die betroffenen Haushalte dürfte das freuen ? und damit hilft die Deutsche Telekom hier auch ... (Peter Niedermeyer)

