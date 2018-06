Nach dem Stahlgeschäft könnte die Werftensparte bei ThyssenKrupp der nächste Kandidat für eine Trennung sein. Laut einem Medienbericht will der DAX-Konzern den Bereich ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) abspalten, da die Bundesregierung ThyssenKrupp nicht am Bau des Mehrzweckkampfschiffs MKS 180 beteiligen will.

Den vollständigen Artikel lesen ...