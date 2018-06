Andritz hat laut einer Pressemitteilung die Leistung der Glüh- und Beizlinie für Edelstahlband bei Fuxin Special Steel Co., Ltd, Provinz Fujian, China, verbessert. Auf Basis der von Andrizt entwickelten Software und Algorithmen wurden die Betriebs- und Prozessdaten der Anlage analysiert und einige Engpässe identifiziert. Nach Durchführung der erforderlichen Änderungen wurde die Kapazität der Linie praktisch ohne zusätzliche Kapitalinvestition um 15% erhöht. Fuxin Special Steel Co., Ltd. ist ein integrierter Edelstahlproduzent, der die Stahlerzeugung, Stranggießen sowie das Warmwalzen, Glühen und Beizen abdeckt.

