Seit kurzem fliegt easyJet von Wien in die italienische Modemetropole Mailand. Mit heute, 8. Juni 2018 wurde außerdem eine neue Route nach Basel in der Schweiz aufgenommen. Die neuen Flugverbindungen wurden von Thomas Haagensen, Group Markets Director bei easyJet und Mag. Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG offiziell eröffnet. "Wir freuen uns über zwei neue Verbindungen von easyJet am Flughafen Wien. Mit dem Streckenausbau der Airline in Wien sehen wir einmal mehr das Marktpotential und die Leistungsfähigkeit unseres Drehkreuzes bestätigt. Mailand und Basel sind eine tolle Ergänzung zum bestehenden Flugangebot, aktuell bedient easyJet insgesamt 13 Destinationen von Wien aus." so Julian Jäger, Vorstand der Flughafen Wien AG.

