Der Rosenbauer Konzern gründet in Polen eine eigene Vertriebs- und Servicegesellschaft. Infolgedessen wurde mit Mai dieses Jahres die Zusammenarbeit mit dem lokalen Partner Steo Sp. z o.o. einvernehmlich beendet. Künftig werden die Kunden direkt über die Tochtergesellschaft Rosenbauer Polska Sp. z o.o. betreut, die ab sofort den Vertrieb für das breite Sortiment an Feuerwehrfahrzeugen und Ausrüstung sowie den Service für Polen übernimmt.Durch die Integration in das globale Vertriebs- und Servicenetzwerk von Rosenbauer können polnische Kunden zukünftig direkt betreut und ein weiterer wichtiger Kommunalmarkt mit einem eigenen Standort bedient werden. Die für Rosenbauer tätigen Mitarbeiter des bisherigen Partners werden...

Den vollständigen Artikel lesen ...