Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Infineon auf "Overweight" mit einem Kursziel von 25,50 Euro belassen. Vor dem ersten Kapitalmarkttag des Chipherstellers seit 2011 gebe es Grund zum Optimismus, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Freitag vorliegenden Studie. So könne das Unternehmen seine Prognosen erhöhen. Angesichts des in den letzten Monaten aber bereits stark gestiegenen Aktienkurses sieht Deshpande keinen Anlass für allzu große Euphorie./la/ck Datum der Analyse: 08.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0013 2018-06-08/10:20

ISIN: DE0006231004