Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Sein Tageshoch (12.915 Punkte) erreichte der DAX® (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) gestern bereits in der ersten Handelsstunde, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Im weiteren Handelsverlauf habe das Aktienbarometer dann ein bereits bekanntes Verhaltensmuster gezeigt: Zwischenzeitliche Kursgewinne hätten nicht über die Ziellinie gerettet werden können. Aber immerhin sorge der Schlussspurt dafür, dass zum wiederholten Mal der Durchschnitt der letzten 200 Tage (. [mehr] ODDO BHF ADVA Optical Networking-Aktie: schwierige Zeit ist vorbei! - Aktienanalyse Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ADVA Optical Networking-Aktienanalyse des Analysten Felix Lutz von ODDO BHF: Felix Lutz, Aktienanalyst von ODDO BHF, vertritt laut einer aktuellen Aktienanalyse zu den Aktien des Glasfaser-Spezialisten ADVA Optical Networking SE (ISIN: DE0005103006, WKN: 510300, Ticker-Symbol: ADV, NASDAQ OTC-Symbol: ADVOF) weiterhin eine neutrale Haltung. Die ADVA Optical Networking SE habe nach einem schwierigen zweiten Halbjahr 2017 solide Quartalszahlen bekannt gegeben. Die Gu. [mehr] Raiffeisen Bank International AG McDonald's an der Dow-Spitze, Fusion von NXP und QUALCOMM immer wahrscheinlicher New YorkWien (www.aktiencheck.de) - Positiv aufgenommen wurde im gestrigen Handel die Ankündigung von Restrukturierungen am Heimatmarkt von McDonald's (ISIN US5801351017/ WKN 856958) (+4,4%), was dem Wert zum größten Gewinner des Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) machte, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI). Platz zwei in demselben Index habe Chevron (ISIN US1667641005/ WKN 852552) markiert. Der Zuschlag für ein Förderprojekt in Brasilien und der Bau . [mehr] Kolumnen mehr > CMC Markets DAX taucht wieder ab - Probleme in den Emerging Markets häufen sich Es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen in Kanada. Der US-Präsident reist medienwirksam bereits Samstagmorgen ab und lässt damit die sechs Regierungschefs allein auf dem traditionellen Familienfoto stehen, um nach Singapur und dem dort bald stattfindenden Treffen mit dem nordkoreanischen Diktator abzureisen. Das Treffen wirft auch an den Börsen seinen Schatten voraus, die Investoren ziehen sich aus Risikopapieren wie Aktien zurück. Wir sehen zudem zunehmende Probleme in mehreren Emerging Markets: Indonesien, Türkei, Brasilien, Argentinien - die Liste wird immer länger und auch Chinas Festlandaktien liegen seit Jahresbeginn sieben Prozent zurück, was eindru. [mehr] Stefan Hofmann Commerzbank: Abwärtsdruck hält an! Die Commerzbank Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) hatte uns in 2017 und zu Beginn 2018 mit einem Longtrade schöne Gewinne beschert. Diese wurden Ende März durch den Bruch der Aufwärtstrendgeraden realisiert (blauer Kreis). Genau rechtzeitig, wie man im übergeordneten Chartbild (Wochenchart) erkennen kann. Seither hat die Notierung weiter nachgegeben und die Abwärtsbewegung im April und Mai nochmal Fahrt aufgenommen. Die Aktie wirkt charttechnisch stark angeschlagen, weshalb sich derzeit (noch) für uns eine Kaufposition verbietet. Aktuell notiert die Commerzbank am Freitagvormittag bei 9,27 Euro. Commerzbank Wochencha. [mehr] Goldaktien geben nach, Deutsche Bank Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 1.299 $/oz auf 1.297 $/oz nach. Heute Morgen entwickelt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong seitwärts und notiert aktuell mit 1.296 $/oz um 1 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien geben weltweit leicht nach. Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse) Finanzminister Olaf Scholz verzichtet auf die Teilnahme am Haushaltsausschuss und tritt auf der Investorenkonferenz der Deutschen Bank auf. Dort verweist er auf die Arbeiten für eine Weiterentwicklung der Währungsunion sowie auf Fortschritte bei der europäischen Bankenunion und zeigt sich zuversichtl. [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

