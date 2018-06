Hera Wireless S.A. ("Hera") und Samsung Electronics Co. Ltd. ("Samsung") gaben heute bekannt, dass sie eine Wi-Fi-Patentlizenzvereinbarung getroffen haben, die von Sisvel UK Limited ("Sisvel") vermittelt wurde. Damit schließt sich Samsung der wachsenden Reihe von Unternehmen aus der ganzen Welt an, die Zugang zum Patentportfolio im Besitz von Hera haben. Diese Patente sind ein unverzichtbarer Bestandteil des IEEE Wi-Fi-Standards.

Mit der Vereinbarung legen Samsung und Hera einen Streit in Bezug auf die Patente von Hera bei. Sie enthält eine mehrjährige weltweite Patentlizenz, die sich auf Verkauf und Vertrieb bestimmter Wi-Fi-fähiger Samsung-Produkte erstreckt.

Das Hera-Portfolio stammt ursprünglich von dem japanischen Unternehmen Sanyo Electric. Sanyo war in hohem Maße an der Entwicklung dieses Technologiestandards beteiligt und ein Vorreiter der technologischen Innovation von Wireless Fidelity (Wi-Fi). Das Hera-Portfolio umfasst mehr als 100 Patente, darunter solche mit internationaler Gültigkeit, die in mehr als 40 Ländern angemeldet sind.

"Wir freuen uns über den Abschluss einer Vereinbarung mit Samsung, in der sich die Leistungskraft des Patentportfolios von Hera widerspiegelt, und wir heißen Samsung herzlich in unserer stetig wachsenden Familie von Lizenznehmern willkommen", erklärte Nick Webb, Managing Director von Sisvel UK Limited.

Über Hera und Sisvel: Hera ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Sisvel International S.A., der Holding-Gesellschaft der Sisvel-Gruppe. Sisvel ist ein weltweit führendes, auf die Verwaltung von geistigem Eigentum und die Wertmaximierung von Patentrechten spezialisiertes Unternehmen. Seit ihrer Gründung im Jahr 1982 hat die Sisvel-Gruppe in Umfang und Reichweite Weltformat erreicht und betreibt Niederlassungen in Italien, den Vereinigten Staaten, China, Japan, Deutschland, Luxemburg und Großbritannien. Die Gruppe beschäftigt weltweit über 100 Fachleute mit umfassendem technischem, juristischem und lizenzrechtlichem Fachwissen. Sisvel blickt auf eine langjährige Geschichte der erfolgreichen Verwaltung von Patentportfolios zurück. Dazu zählen unter anderen Patente für Audiokompressionsstandards, die unter den Namen MP3 und MPEG Audio bekannt sind.

Zusammen mit seinem Wi-Fi Lizenzierungsprogramm betreibt Sisvel derzeit Patent-Pools und "Joint Licensing"-Programme für DVB-T2, MCP, LTE/LTE-A, 3G, Wi-Fi und Recommendation Engine.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.sisvel.com.

