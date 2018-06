Bei 10 kaufen, bei 30 verkaufen - diese recht simple These haben wir in unserer Finanzmarktrunde in den letzten fünf Jahren immer wieder erklärt. Denn sie funktioniert bei Lufthansa, deshalb empfehlen wir aktuell nur Seitwärtspapiere wie Aktienanleihen VL7KEF und Discounter (ST1VZ7), maximal einen Discount-Call (PR57MG). Die Commerzbank sieht das anders: Sie hat die Einstufung für Lufthansa auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...