Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie der Deutschen Börse von 123 auf 132 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Marktbetreiber sei in all seinen Segmenten gut aufgestellt, um seine Nettoerlöse und den Gewinn über mehrere Jahre zu steigern, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Im Vergleich zu den Wettbewerbern werde die Aktie aber immer noch mit einem leichten Abschlag gehandelt./ck/ag Datum der Analyse: 08.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0015 2018-06-08/10:39

ISIN: DE0005810055