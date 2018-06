Wiesbaden - Die Anzeichen einer Abschwächung der Konjunktur in Deutschland verdichten sich immer mehr. Die Gesamtproduktion im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands sei im April gegenüber März um 1,0 Prozent gefallen, teilte das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mit. Auch die für Deutschland so wichtigen Exporte gingen zurück. Das Bundeswirtschaftsministerium spricht von einem "schwachen Start ins zweite Quartal". Volkswirte rätseln darüber, wie stark bereits der Einfluss der jüngsten Debatten um Strafzölle ist. Man rechnet mit einer Verringerung des Wirtschaftswachstums - eine Schrumpfung und damit ein Ende des Aufschwungs sei aber nicht in Sicht, hiess es.

Die schlechten Produktionszahlen kamen überraschend. Analysten hatten im Schnitt eigentlich mit einem Zuwachs um 0,3 Prozent gerechnet. Etwas relativiert wird der Rückgang allerdings dadurch, dass der Produktionsanstieg vom Vormonat März von 1,0 auf 1,7 Prozent nach oben revidiert wurde. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stieg die Produktion im April um 2,0 Prozent. Erwartet wurde aber mit ...

