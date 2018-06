Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für SAP anlässlich der Anwenderkonferenz "Sapphire Now" von 97 auf 102 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Softwarekonzern habe seine Pläne zur Marktanteilsgewinnung im Bereich Kundenmanagement (CRM) durch das neue Software-Paket C/4 Hana erläutert, schrieb Analyst Ross MacMillan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Positiv hob er Integrationsstrategie und den Markenbildung hervor./ck/ajx/ajx Datum der Analyse: 07.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0017 2018-06-08/10:57

ISIN: DE0007164600