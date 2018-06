Intelligente Maschinen zeichnen sich durch erhöhte Effizienz in sämtlichen Phasen ihres Betriebs aus. Die zugeführte Energie wird umgewandelt und bei Bedarf gespeichert. Zudem erfolgt die Steuerung der Beleuchtungen drahtlos und bedarfsgerecht. Maschinen sind mit Sensoren ausgestattet, um Größen wie zum Beispiel Vibration, Temperatur oder Feuchtigkeit zu messen. Die von den Sensoren gelieferten Daten übermittelt das Sensorsystem an eine lokale Verarbeitungseinheit, die dort die Rohdaten zu brauchbaren Informationen verarbeitet. Die Maschinen interagieren mit den Menschen in ihrer Umgebung und stellen ihnen dazu die Sensorinformationen zur Verfügung.

Die Maschinen sind innerhalb der einzelnen Fabrik, aber auch im gesamten Unternehmen sowie mit der Cloud vernetzt. Sie stellen bis zur untersten Ebene Echtzeitinformationen bereit und sind Bestandteil einer Lieferkette von enormem Umfang. Die in die Cloud übertragenen Sensorinformationen lassen sich für verschiedene Analysen heranziehen wie etwa die Vorhersage bevorstehender Ausfälle.

