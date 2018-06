Hamburg (www.aktiencheck.de) - Rocket Internet-Aktienanalyse von Analystinnen Sarah Simon und Michelle Wilson von der Privatbank Berenberg: Sarah Simon und Michelle Wilson, Analystinnen der Privatbank Berenberg, halten in einer aktuellen Aktienanalyse an ihrer Kaufempfehlung für die Aktie der Startup-Schmiede Rocket Internet SE (ISIN: DE000A12UKK6, WKN: A12UKK, Ticker-Symbol: RKET) fest. Nach den erfolgreichen Börsengängen der beiden wichtigen Beteiligungen von Rocket Internet im Jahr 2017 - HelloFresh und D. [mehr] GBC AG MS Industrie-Aktie: Umsatz- und Ergebnisprognosen übertroffen - Kaufempfehlung, Kursziel erhöht - Aktienanalyse Augsburg (www.aktiencheck.de) - MS Industrie-Aktienanalyse von der GBC AG: Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der MS Industrie AG (ISIN: DE0005855183, WKN: 585518, Ticker-Symbol: MSAG) und erhöhen ihr Kursziel. Die MS Industrie AG habe mit dem in 2017 erreichten Umsatzwachstum in Höhe von 5,5% auf 250,62 Mio. EUR (VJ: 237,50 Mio. EUR) sowohl die innerhalb des letztjährigen Geschäftsberichtes komm. [mehr] Deutsche Bank EUR/USD: Die nun zehn Tage andauernde Erholung überrascht viele Marktteilnehmer Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Sie ist eindrucksvoll und sie war für viele Marktteilnehmer überraschend. Gemeint ist die nun zehn Tage andauernde Erholung des Euro, die rund ein Drittel der Mitte April begonnenen Abwärtsbewegung wieder wettgemacht hat, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen". Tatsächlich gehe die Euro-Erholung auf zwei Ereignisse zurück, die von den Akteuren unterschiedlich bewertet worden seien. Zum einen handle es sich um eine Unterbewertung der Italien-K. [mehr] Kolumnen mehr > Feingold-Research Commerzbank mit Gütesiegel für Lufthansa Bei 10 kaufen, bei 30 verkaufen - diese recht simple These haben wir in unserer Finanzmarktrunde in den letzten fünf Jahren immer wieder erklärt. Denn sie funktioniert bei Lufthansa, deshalb empfehlen wir aktuell nur Seitwärtspapiere wie AktienanleihenVL7KEF und Discounter (ST1VZ7), maximal einen Discount-Call (PR57MG). Die Commerzbank sieht das anders:Sie hat die Einstufung für Lufthansa auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Dass Lufthansa-Chef Carsten Spohr in den kommenden Monaten mit steigenden Durchschnittserlösen rechne, sei mit Blick auf die bisherige Prognose des Vorstands erfreulich, schrieb Analyst Malte Schulz. Die Lufthansa hatte bisher steigende Durchschnittserlöse im ersten. [mehr] Walter Kozubek DAX-Inline-Optionsscheine mit Verdoppelungspotenzial Nach dem 23.1.18, als der DAX-Index (ISIN: DE0008469008) bei 13.596 Punkten sein Allzeithoch erreichte, ging es mit dem indexstand bis zum 26.3.18 um 13,75 Prozent auf 11.726 Punkte nach unten. Die bis Ende Mai einsetzende Kurserholung auf bis zu 13.200 Punkte wurde nach dem Aufflammen des Handelsstreites zwischen den USA und dem Rest der Welt beendet. Derzeit notiert der DAX-Index mit 12.640 Punkten ziemlich genau in der Mitte der seit einem Jahr beibehaltenen Tradingrange. Für Anleger mit der Markteinschätzung, dass der DAX-Index die Bandbreite - trotz zu erwartend hoher Kursausschläge - beibehalten oder nur geringfügig verletzen wird, könnte eine Investition in Inline-Optionsscheine interessant sein. Inline-Optionsscheine zählen zu den "e. [mehr] Orinoco Gold: Streik überwunden, Goldbarrenguss nun nächste Woche Es geht weiter, bei Orinoco Gold (WKN A1J7HQ / ASX OGX). Der in Brasilien tätige Goldproduzent und Explorer hatte - wie das ganze Land - unter einem Streik der Truckfahrer gelitten, der verhinderte, dass benötigter Treibstoff und Ersatzteile auf das Projekt des Unternehmens gelangten.Doch dieser Streik ist nun Geschichte und die ersten Diesellieferungen und wichtigen Ersatzteile sollten jetzt (Orinoco sprach in einer kürzlich veröffentlichten Pressemitteilung von Ende der Woche) auf dem Projekt eintreffen.Das bedeutet auch, so das Unternehmen weiter, dass man vermutlich Mitte kommender Woche mit dem Guss von Goldbarren aus der Produktion bis zum 24. Mai beginnen kann. Zu diesem Zeitpunkt hatte man die meisten Aktivi. [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

