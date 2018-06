Zürich - Der Digital-Banking-Softwareanbieter Crealogix integriert ab jetzt Anlageprodukte in Kryptowährungen in seine Open-Banking-Architektur, den Crealogix Digital Banking Hub. Das Crealogix-Produkt Invest Crypto erlaubt es Bankkunden, Crypto Assets und konventionelle Anlageklassen über eine zentrale Plattform einzusehen und zu managen. Mit Amazon-Alexa-kompatiblen Endgeräten können Bankkunden Invest Crypto ausserdem einfach per Sprachsteuerung bedienen.

Der Open-Banking-Ansatz von Crealogix zielt darauf ab, Bankkunden eine Rundumsicht auf ihr Vermögen zu ermöglichen - unabhängig von ihrem Aufenthaltsort oder den Anlageklassen in ihrem Depot. Dank des neuen Produkts Invest Crypto umfasst diese Rundumsicht nun auch Anlagen in Kryptowährungen. Crealogix Invest Crypto ermöglicht es Finanzinstitutionen erstmals, Crypto Assets und Blockchain-Daten in ihre Digital-Banking-Infrastruktur zu integrieren. Endanwender haben ausserdem die Möglichkeit, grundlegende Trading-Funktionen zu nutzen, falls das entsprechende Crypto Asset an einer Börse gehandelt wird.

Crypto Assets und konventionelle Anlageklassen werden in einer zentralen Plattform zusammengeführt

