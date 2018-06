Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für Daimler nach Absatzzahlen für Mai auf "Halten" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Die Kernmarke Mercdes-Benz habe den 63. Monat in Folge einen Absatzrekord aufgestellt, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings stünden andere Themen im Fokus, die die Kursentwicklung bestimmten. Dabei verwies er auf den erhärteten Verdacht auf manipulierte Dieselabgaswerte, Kartellverdacht, den Handelskonflikt der USA mit Europa sowie den Strukturwandel und regulatorische Emissionsvorgaben./ck/ajx Datum der Analyse: 08.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0021 2018-06-08/11:08

ISIN: DE0007100000