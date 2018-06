Linz (www.anleihencheck.de) - Immer konkreter scheinen die Pläne zu werden: Wichtige Vertreter aus dem EZB-Rat deuteten in den vergangenen Tagen an, dass das Anleihekaufprogramm ein baldiges Ende haben könnte, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten. Bereits bei der kommenden Sitzung am 14. Juni werde über das bevorstehende Aus des Programms diskutiert. Aussagen von Bundesbankchef Jens Weidmann würden von Marktteilnehmern als eindeutigen Hinweis gewertet. Zudem gebe es zuversichtliche Äußerungen, dass die Inflationsrate das angepeilte Ziel erreichen werde. In den vergangenen zwei Tagen habe sich der freundliche Trend bei der heimischen Währung fortgesetzt. Als Höchstkurs sei ge ...

