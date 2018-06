Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktie: Größeres Verkaufssignal möglich - Chartanalyse Welcher Markt ist wichtiger, der Chinesische oder der USA? Diese Frage wird sich so mancher Investor in den letzten Tagen gestellt haben, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung. Gegensätzlicher könnte die Ausgangslage für die Autoindustrie derzeit kaum sein! Der Chartverlauf der Continental-Aktie (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) s. [mehr] Vontobel Research Swiss Re-Aktie: Jetzt ein Kauf! Jüngste Korrektur übertrieben - Aktienanalyse Zürich (www.aktiencheck.de) - Swiss Re-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Schürmann von Vontobel Research: Stefan Schürmann, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Rückversicherers Swiss Re AG (ISIN: CH0126881561, WKN: A1H81M, Ticker-Symbol: SR9, SIX Swiss Ex: SREN, Nasdaq OTC-Symbol: SSREF). Die Einschätzung des Analysten sei, dass die Umwandlung von einem traditionellen Rückversicherer zu einem Risikospezialisten mit Engagements in diver. [mehr] Credit Suisse Geely-Aktie: Es geht weiter nach oben! - Aktienanalyse Zürich (www.aktiencheck.de) - Geely-Aktienanalyse von Analyst Bin Wang von der Credit Suisse: Laut einer Aktienanalyse rechnet Analyst Bin Wang von der Credit Suisse in Bezug auf die Aktien des chinesischen Automobilherstellers Geely Automobile Holdings Ltd. (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hong Kong-Ticker-Symbol: 0175.HK) weiterhin mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung. Der Absatz von Geely Automobile Holdings Ltd. in den ersten fünf Monaten des Jahres sei im Jahresverglei. [mehr] Kolumnen mehr > Walter Kozubek Microsoft-Calls mit 84%-Chance bei Kursanstieg auf 105$ Laut einer im BNP-Newsletter "DailyAktien" veröffentlichten Analyse könnte die Microsoft-Aktie (ISIN: US5949181045) nach dem Allzeithoch weiter zulegen. Hier die Analyse: "Rückblick: Die Microsoft-Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Dabei kletterte sie am 13. März 2018 auf ein Hoch bei 97,24 USD. Ab 10. Mai drückte sie mehrere Tage gegen dieses Hoch. Letztlich gelang der Ausbruch. Gestern notierte der Wert im Hoch bei 102,69 USD. Dies ist das aktuelle Allzeithoch. Anschließend kam es aber zu Gewinnmitnahmen. Ausblick: Diese Gewinnmitnahmen können noch etwas andauern und zu einem Rücksetzer in den Bereich 98,69 bis 97,24 USD führen. In diesem Bereich sollte Microsoft aber wieder nach oben drehen und die langfristige. [mehr] Feingold-Research Commerzbank mit Gütesiegel für Lufthansa Bei 10 kaufen, bei 30 verkaufen - diese recht simple These haben wir in unserer Finanzmarktrunde in den letzten fünf Jahren immer wieder erklärt. Denn sie funktioniert bei Lufthansa, deshalb empfehlen wir aktuell nur Seitwärtspapiere wie AktienanleihenVL7KEF und Discounter (ST1VZ7), maximal einen Discount-Call (PR57MG). Die Commerzbank sieht das anders:Sie hat die Einstufung für Lufthansa auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Dass Lufthansa-Chef Carsten Spohr in den kommenden Monaten mit steigenden Durchschnittserlösen rechne, sei mit Blick auf die bisherige Prognose des Vorstands erfreulich, schrieb Analyst Malte Schulz. Die Lufthansa hatte bisher steigende Durchschnittserlöse im ersten. [mehr] DAX-Inline-Optionsscheine mit Verdoppelungspotenzial Nach dem 23.1.18, als der DAX-Index (ISIN: DE0008469008) bei 13.596 Punkten sein Allzeithoch erreichte, ging es mit dem indexstand bis zum 26.3.18 um 13,75 Prozent auf 11.726 Punkte nach unten. Die bis Ende Mai einsetzende Kurserholung auf bis zu 13.200 Punkte wurde nach dem Aufflammen des Handelsstreites zwischen den USA und dem Rest der Welt beendet. Derzeit notiert der DAX-Index mit 12.640 Punkten ziemlich genau in der Mitte der seit einem Jahr beibehaltenen Tradingrange. Für Anleger mit der Markteinschätzung, dass der DAX-Index die Bandbreite - trotz zu erwartend hoher Kursausschläge - beibehalten oder nur geringfügig verletzen wird, könnte eine Investition in Inline-Optionsscheine interessant sein. Inline-Optionsscheine zählen zu den "e. [mehr] Analysen / Aktien mehr > Aktien Global

