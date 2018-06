FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 08.06.2018 - 11.00 am



- DEUTSCHE BANK CUTS EUROPEAN REAL ESTATE TO UNDERWEIGHT (OVERWEIGHT)



- BARCLAYS RAISES AB FOODS PRICE TARGET TO 3400 (3330) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS PETS AT HOME TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 140 (230) PENCE - CREDIT SUISSE RAISES HSBC PRICE TARGET TO 740 (690) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES BABCOCK INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 1030 (920) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES CMC MARKETS PRICE TARGET TO 175 (170) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES RAISES JUST EAT PRICE TARGET TO 1050 (950) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS FRESNILLO PLC PRICE TARGET TO 1350 (1400) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS HOCHSCHILD MINING PL PRICE TARGET TO 185 (200) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS KAZ MINERALS TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 970 (1000) P - JPMORGAN CUTS PETRA DIAMONDS PRICE TARGET TO 75 (90) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS VEDANTA RESOURCES TARGET TO 1000 (1050) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2060 (1940) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 760 (720) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BHP BILLITON PRICE TARGET TO 1920 (1650) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 800 (750) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES POLYMETAL PRICE TARGET TO 940 (895) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 5000 (4300) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM CUTS PETRA DIAMONDS TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 70 (115) PENCE - LIBERUM RAISES GEM DIAMONDS PRICE TARGET TO 135 (115) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY CUTS ROLLS ROYCE GROUP PRICE TARGET TO 900 (920) PENCE - 'EW' - MORGAN STANLEY RAISES PETS AT HOME TO 'EQUAL-WEIGHT' (UW) - TARGET 125 PENCE - NUMIS CUTS MITIE GROUP TO 'REDUCE' ('HOLD') - TARGET 160 PENCE - RBC RAISES CAPITA GROUP TO 'OUTPERFORM' ('SECTOR PERFORM') - TARGET 200 (185) P - UBS CUTS INMARSAT PRICE TARGET TO 400 (520) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES VICTREX TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 3300 (2550) PENCE



- BERENBERG RAISES AUTO TRADER GROUP TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 365 (350) PENCE - CREDIT SUISSE RAISES AUTO TRADER PRICE TARGET TO 340 (330) PENCE - UNDERPERFORM - JPMORGAN CUTS AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 326 (328) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - LIBERUM CUTS AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 470 (480) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY RAISES AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 460 (430) PENCE - 'OW' - UBS RAISES AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 425 (415) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob