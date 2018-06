Bei der Abwicklung der Kaufpreiszahlung für die größte Akquisition der Unternehmensgeschichte erhielt Bayer Unterstützung von der Bank J.P. Morgan. Die Integration von Monsanto in den Bayer-Konzern kann gemäß den Auflagen des US-Justizministeriums erfolgen, sobald BASF den Erwerb der von Bayer abzugebenden Geschäfte abgeschlossen hat. Hiermit wird in etwa in zwei Monaten gerechnet. Bis zum Erfolg der Übernahme wahr es ein langer Weg: Erste Gerüchte, dass Bayer Interesse an Monsanto hat, waren vor über zwei Jahren aufgekommen und im Mai 2016 bestätigt worden. Das folgende Hin-und-Her der Übernahmeverhandlungen zog sich über Monate, bis die beiden Konzerne sich im September 2016 einig waren. Daran schloss sich eine ausgiebige Prüfung durch die Kartellbehörden ...

