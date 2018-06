50 Mio. € gibt angeblich die DT. BANK für eine neue PR-Kampagne aus. Wie das geht, konnten Sie gestern in einigen Tageszeitungen nachvollziehen. Zwei ganze Seiten hintereinandergeschaltet. Die Erste zeigt ein Bild des Pazifiks, das zweite Bild die jüngste Weltumseglerin, L. Dekker, die insgesamt sechs Worte spricht. Zweifellos nett. Ein gutes Gegenbeispiel lieferte einst MERRILL LYNCH. Auf einer ganzen Seite im Wall Street Journal erklärte MERRILL LYNCH mit insgesamt 3.166 Worten, wie Börsen- und Bankgeschäfte funktionieren. Sie brachte an einem Tag mehr als 100.000Kunden. So macht man das.



